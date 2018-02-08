Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сытник: электронное декларирование доходов – под угрозой срыва

Четверг, 8 февраля 2018, 03:23

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что кампания электронного декларирования доходов украинских чиновников находится под угрозой срыва.

Об этом он сказал в интервью Reuters.

"Орган, ответственный за проверку этих деклараций, просто не работает. Электронные декларации являются эффективным инструментом в борьбе с коррупцией. Однако из-за того, что НАПК не было на самом деле создано и не начало работать, этот инструмент находится под угрозой",  подчеркнул Сытник.

В НАПК пока не комментировали этих заявлений директора НАБУ.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года для госчиновников начался этап подачи электронных деклараций за 2017 год, который продлится до 1 апреля.

Декларации должны подать государственные служащие  президент, руководство АП, члены Кабмина, народные депутаты и депутаты местных советов, поселковые и городские головы, государственные служащие, должностные лица местного самоуправления.

Кроме того, декларации должны подать военные должностные лица, судьи всех судов, члены ВККС и ВСП, руководители подразделений НАБУ, ГФС, ГБР, СБУ и прокуратуры.

Впервые декларации должны заполнить представители общественных объединений.

Как известно, общественные активисты-антикоррупционеры не согласны с идеей президента Петра Порошенко заменить обязательную подачу ими деклараций на расширенную отчетность о доходах.

представитель президента в парламенте Ирина Луценко утверждает, что общественные активисты соглашаются на предложенную Порошенко расширенную отчетность о доходах вместо их декларирования.

"Я знаю, что общественные организации и активисты согласились на расширенное представление информации, расширенную отчетность", - сказала она в эфире телеканала "Рада".

27 марта 2017 Порошенко подписал изменения к закону "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

Евросоюз раскритиковал эту инициативу. Позже президент попросил депутатов отменить соотвествующее требование.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СытникдекларацииНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Сытник
Сытнику нашли новую должность
Сытник опасается, что после войны политики "возьмутся" за НАБУ с новой силой
Сытник завершил работу в НАБУ. Какими были 7 лет и чего ждать дальше?
Последние новости
23:34
ОбновленоВ Киеве есть попадания по жилому дому – Кличко
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
Все новости...
Реклама: