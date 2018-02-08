Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что кампания электронного декларирования доходов украинских чиновников находится под угрозой срыва.

Об этом он сказал в интервью Reuters.

"Орган, ответственный за проверку этих деклараций, просто не работает. Электронные декларации являются эффективным инструментом в борьбе с коррупцией. Однако из-за того, что НАПК не было на самом деле создано и не начало работать, этот инструмент находится под угрозой", – подчеркнул Сытник.

В НАПК пока не комментировали этих заявлений директора НАБУ.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года для госчиновников начался этап подачи электронных деклараций за 2017 год, который продлится до 1 апреля.

Декларации должны подать государственные служащие – президент, руководство АП, члены Кабмина, народные депутаты и депутаты местных советов, поселковые и городские головы, государственные служащие, должностные лица местного самоуправления.

Кроме того, декларации должны подать военные должностные лица, судьи всех судов, члены ВККС и ВСП, руководители подразделений НАБУ, ГФС, ГБР, СБУ и прокуратуры.

Впервые декларации должны заполнить представители общественных объединений.

Как известно, общественные активисты-антикоррупционеры не согласны с идеей президента Петра Порошенко заменить обязательную подачу ими деклараций на расширенную отчетность о доходах.

представитель президента в парламенте Ирина Луценко утверждает, что общественные активисты соглашаются на предложенную Порошенко расширенную отчетность о доходах вместо их декларирования.

"Я знаю, что общественные организации и активисты согласились на расширенное представление информации, расширенную отчетность", - сказала она в эфире телеканала "Рада".

27 марта 2017 Порошенко подписал изменения к закону "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

Евросоюз раскритиковал эту инициативу. Позже президент попросил депутатов отменить соотвествующее требование.