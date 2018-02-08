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ОБСЕ зафиксировала в ОРДО новые ракетно-зенитные комплексы и "Грады"

Четверг, 8 февраля 2018, 03:57

Миссия ОБСЕ зафиксировала на территории ОРДО размещения 7 зенитных ракетных комплексов типа 9К35 "Стрела-10", что является нарушением Минских соглашений.

Об этом говорится в отчете Миссии от 7 февраля.

"5 февраля в неподконтрольных правительству Украины районах беспилотный летательный мини-аппарат СММ зафиксировал 7 зенитных ракетных комплексов (9К35" Стрела-10 "), которые стояли на северной окраине Макеевки (12 км на северо-запад от Донецка), что является нарушением определенных координат для отвода", - сообщили наблюдатели.

"6 февраля наблюдатели зафиксировали 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО; БМ-21" Град ", 122 мм) возле н. п. Новоамвросиевское (56 км на восток от Донецка)", - отметили в ОБСЕ.

"За линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах, 6 февраля наблюдатели видели 10 танков (Т-72) неподалеку н. п. Терновое (57 км на восток от Луганска), 2 танка (Т-64 и Т -72) возле Мирного, 2 танка (Т-64) в н. п. Успенка (23 км на юго-запад от Луганска) и 3 танка (Т-64) возле н. п. Круглик (31 км на юго-запад от Луганска)", - говорится в отчете.

"По линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения, 6 февраля команда СММ видела 2 зенитных ракетных комплекса (9К33 "Оса") возле н. п. Северодонецк (подконтролен правительству, 74 км на северо-запад от Луганска)", - заявили в Миссии.

"В неподконтрольных правительству районах наблюдатели видели 6 буксируемых гаубиц (2А65 "Мста-Б", 152 мм) и отметили там отсутствие 1 буксируемой гаубицы (2А65) и 2 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм)", - говорится в отчете .

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Темы: ОРДЛОДонбассОБСЕ
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