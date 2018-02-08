Президент США Дональд Трамп согласился дать показания спецпрокурору ФБР Роберту Мюллеру в рамках расследования вмешательства РФ в американские президентские выборы в 2016 году.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По информации телеканала, Трамп согласился пройти допрос, несмотря на советы юристов, которые отговаривали его от этого.

"Он думает, что может это сделать. Он не понимает, насколько высоки ставки", - заявляют источники.

Как известно, американские спецслужбы убеждены, что российские власти стоят за попытками повлиять на результат выборов 2016 года в США.

В нескольких странах Европы также пришли к выводу, что Россия пыталась вмешаться в выборы, в частности, во Франции, Испании и во время голосования по Brexit в Великобритании.

В конце декабря в интервью New York Times президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на справедливость в отношении него со стороны специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в президентскую кампанию США в 2016 году.

Он повторил, что сговора между его предвыборной кампанией и РФ не было и расследование возможного вмешательства России в американские выборы заставляет США "плохо выглядеть" перед миром.

Президент регулярно критиковал Мюллера из-за заявлений о вмешательстве России в выборы в США или других связях с его кампанией, называя это "охотой на ведьм". Четыре человека из окружения Трампа были обвинены или признаны виновными по обвинению в таких связях.