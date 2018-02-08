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Киевсовет декомунизувал станцию метро "Петровка"

Четверг, 8 февраля 2018, 14:31

Киевский городской совет поддержал переименование станции "Петровка" на "Почайну" на синей ветке Киевского метрополитена.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевсовета.

Название "Почайна" происходит от реки Почайны, что является одной из древнейших в Киеве.

Решение поддержали 70 депутатов.

Указывается, что общественные обсуждения соответствующего предложения происходили с 1 марта по 1 мая 2017 года.

Также согласно документу, "Куреневско-Красноармейская" линия столичной подземки получила новое название "Оболонско-Теремковская".

Как известно, 20 сентября 2017 года комиссия Киевсовета по наименований поддержала решение о переименовании станции метро "Петровка" на станцию ​​"Почайна".

"Петровка" была названа в честь председателя Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета Григория Петровского.

Темы: Киевметро
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