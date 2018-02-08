Киевсовет декомунизувал станцию метро "Петровка"

8569 просмотров
Четверг, 8 февраля 2018, 15:31

Киевский городской совет поддержал переименование станции "Петровка" на "Почайную" на синей ветке Киевского метрополитена.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевсовета.

Название "Почайна" происходит от реки Почайной, что является одной из древнейших в Киеве.

Решение поддержали 70 депутатов.

Указывается, что общественные обсуждения соответствующего предложения происходили с 1 марта по 1 мая 2017 года.

Также согласно документу, "Куреневско-Красноармейская" линия столичной подземки получила новое название "Оболонско-Теремковская".

Как известно, 20 сентября 2017 года комиссия Киевсовета по наименований поддержала решение о переименовании станции метро "Петровка" на станцию ​​"Почайна".

"Петровка" была названа в честь председателя Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета Григория Петровского.

Темы: Киев метро
powered by lun.ua
По теме
Юрий Макаров: За что я люблю Дарницу 8 февраля 2018, 14:30
В Киев могут не пустить грузовики 8-9 февраля 8 февраля 2018, 12:18
В "Гулливере" обыски, в частности, в "Вестях" 8 февраля 2018, 09:46
Все новости
Главные новости
В МИД изучают возможность введения виз для Британии
АРМА: Невідомі в масках і з рушницями погрожують в "Гулівері"
Киевсовет декомунизувал станцию метро "Петровка"
Задерживать Януковича в Донецке приказа не было - свидетель
Все новости
город

В Луцке придумали, как одновременно помочь безработным, незрячим и озеленить город

история

Квебек и квебекуа. Краткая история от бывшего одессита