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МИД изучает вопрос визовых отношений с Великобританией в контексте Brexit

Четверг, 8 февраля 2018, 16:12

МИД Украины изучает возможные изменения визовых отношений с Великобританией в будущем, в связи с ее выходом из ЕС.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Он отметил, что до завершения выхода Британии из ЕС Лондон не будет рассматривать возможность визовой либерализации с Украиной. Однако в будущем Киев может рассмотреть вопрос возобновления визового режима с Британией.

"В то же время мы изучаем вопрос о визовых отношениях с Великобританией", - сказал Погорельцев. 

В комментарии ЕвроПравде уже после публикации интервью директор ДКС пояснил, что этот вопрос автоматически встанет на повестке дня из-за выхода Великобритании из ЕС, ведь безвизовый режим, действующий сейчас, введен для стран-членов Евросоюза.

По его словам, есть несколько интересных предложений от украинского посольства по организации разработки "дорожной карты" с Великобританией в этом направлении.

"Эти материалы тщательно изучаются. Но, конечно, прямо сейчас мы даже гипотетически не рассматриваем введение визового режима", - отметил директор консульской службы МИД.

Напомним, в начале года посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, что Великобритания не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной в ближайшее время.

Подробнее читайте в интервью на сайте ЕвроПравды: "ДРУГ за границей, новый безвиз и "наказание" для британцев: интервью с директором консульской службы МИД".

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