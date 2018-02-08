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В Киеве горело историческое здание напротив Софии

Четверг, 8 февраля 2018, 16:50

В столице горел исторический дом на улице Софийской, 20/21, с балкона которого Михаил Грушевский зачитывал IV Универсал УНР, и на месте которого планировали построить офисы или гостиницу.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Киева.

Информация о пожаре в нефункционирующем 2-этажном здании поступила в 13:59.

Возгорание возникло на 1 этаже. 

 
Фото гсчс 

В 14:30 пожар на площади 50 кв.м. локализовали, а в 14:44 – ликвидировали.

Жертв и пострадавших нет.

Причина возгорания выясняется.

Как известно, в феврале 2017 года дом, с балкона которого Михаил Грушевский зачитывал IV Универсал УНР, обнесли зеленым забором. Тогда активисты отметили, что это может быть началом уничтожения памятника.

Через несколько дней несколько общественных активистов выложили в соцсети проекты вероятной реконструкции исторического здания.

Согласно этим проектам и выданному историко-градостроительному обоснованию, 2-этажку напротив "Софии Киевской" могут превратить в 6-10 этажный торгово-офисный или гостинично-офисный центр.

В начале марта 2017 года вокруг исторического здания по улице Владимирской, 21 (Софийской, 20/21) установили леса.

В марте 2017 года мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что историческое здание на Софийской, 20/21 не разрушат.

Читайте также: Дом напротив Софии превратят в 10-этажный торгово-офисный центр? ФОТО

Украинская правда 
Темы: Киевнедвижимость
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