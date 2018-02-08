Боевики 4 раза нарушили перемирие, есть раненый

С начала суток, в районе проведения АТО, зафиксировано 4 обстрела со стороны боевиков, ранен один военнослужащий на Приазовье.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 8 февраля 2018 года.

"На Донецком направлении противник сосредоточил свою огневую активность на приморской области нашей обороны. В частности, незаконные вооруженные формирования нарушили Минские договоренности и применили 120-мм минометы неподалеку Широкино", - говорится в сообщении.

Кроме того, из минометов калибра 82-мм и гранатометов боевики вели огонь вблизи населенных пунктов Пески и Водяное.

По информации штаба, боевики распространяют ложную информацию об обстреле со стороны сил АТО.

"Так, 7 февраля, они заявили, что украинские военные применяя артиллерию калибра 152-мм обстреляли село Вергулевка, что на Луганщине", - рассказывают в штабе.

Однако в разведке штаба АТО заявили, что установили, что местным жителям нанесли ущерб из-за "детонации боекомплекта и разлета осколков артиллерийских снарядов из-за несоблюдения боевиками правил пожарной безопасности".

"Кроме того, выявлен факт сокрытия потери нескольких единиц ствольной артиллерии", - отмечают в штабе.

Как известно, с территории России из стрелкового оружия стреляли в направлении украинских пограничных подразделений.