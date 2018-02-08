Активисты: Насирову будут читать обвинения больше 2 лет

На зачитывание всего обвинительного акта экс-главе Государственной фискальной службы Роману Насиров понадобится больше 2 лет.



Об этом говорится в обращении общественных организаций ГПК и Transparency International Украина в Насирова.



Они попросили не затягивать дело и заслушать сокращенный текст обвинения, который состоит из 70 страниц.



Активисты посчитали, что чтобы зачитать Насиров весь текст обвинения (774 страницы) нужно еще не менее 25 заседаний, а это более двух лет, ведь заседания проходят один раз в месяц "из-за загруженности суда".



Как известно, Насирова подозревают в том, что в течение 2015 - 2016 годов он, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".



Тем самым действия Насирова нанесли государству ущерб в размере около 2 млрд гривен.



Первое заседание суда по существу состоялось 7 декабря.



31 января Кабинет министров освободил отстраненного от своих обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.