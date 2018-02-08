В Киевскую область временно запретили въезд грузовиков

Въезд грузовиков в Киевской области временно запретили из-за ухудшения погодных условий.

Об этом сообщает Укравтодор.

"В связи с ухудшением погодных условий и с целью бесперебойной работы специальной техники по обеспечению движения транспорта в Киевской области запрещен проезд грузовых, крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по дорогам Киевской области 08.02.2018 г. с 15:00 до 23:00, 09.02.2018 г. с 03:00 до 08:00", - говорится в сообщении.

Как известно, 9 февраля в Украине ожидаются дождь и снег.