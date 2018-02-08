Жебривский обвинил "Донецкоблгаз" в саботаже

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский обвиняет ПАО "Донецкоблгаз" в саботаже подачи газа жителям Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района.

Об этом Жебривский написал в Facebook.

"Жители Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района оказались в заложниках монополиста - ОАО "Донецкоблгаз", который буквально саботирует подачу газа людям по уже готовому газопроводу", - утверждает он.

Жебривский заявил, что обратился к генеральному прокурору и главе СБУ, чтобы они дали правовую оценку действиям руководства и владельцев "Донецкоблгаза".

"По моему мнению (как юриста, бывшего следователя), это - содействие террористическим организациям в форме саботажа", - считает председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации.

В то же время в "Донецкоблгазе" говорят, не саботируют подачу газа.

В официальном заявлении ведомство утверждает, что начиная с середины января 2018 году к нему поступали неоднократные обращения от Авдеевской ВЦА и ВОЦА Донецкой области с требованием заключить договор на осуществление закачки природным газом и эксплуатации газопровода.

"ПАО "Донецкоблгаз" неоднократно заявляло о своей готовности начать соответствующие работы только в соответствии с действующим законодательством, в частности Лицензионными условиями, которые устанавливают императивную обязанность для операторов ГРМ строгого соблюдения положений Правил безопасности систем газоснабжения", - говорится в заявлении.

В ведомстве поясняют, что пункт 4,6 Правил безопасности систем газоснабжения содержит перечень документов, необходимых для подключения нового газопровода к существующей распределительной газовой сети.

Среди этих документов - зарегистрированная декларация или выданный сертификат, акт приемки газооборудования для проведения комплексного опробования (пусконаладочных работ) по форме приложения Ю (обязательного), исполнительная документация.

"Ни один из указанных документов нам не предоставили. Этот факт лишает наше предприятие возможности подписать соответствующие договоры и начать работы, которые бы предоставили возможность жителям г. Авдеевки и семи прилегающих сел Ясиноватского района пользоваться голубым топливом и обогревать свои дома", - отмечают в ПАО "Донецкоблгаз".

В ведомстве уверяют, что готовы выступить инициатором открытого подписания договоров на эксплуатацию газопровода и провести комплексное опробование с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, СМИ и под контролем общественных организаций, только при условии соблюдения действующего законодательства.

Как известно, в начале июня 2017 года обстрелы повредили магистральный газопровод, из-за чего без газа остались 20 тысяч жителей Авдеевки и населенных пунктов Ясиноватского района.

Новый газопровод в Авдеевку строят в обход оккупированных территорий.

В середине декабря 2017 года вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что Авдеевка может получить новый газопровод до Нового года.

В января 2018 года Жебривский заявлял, что новый газопровод, который строят к Авдеевке в обход оккупированных территорий, полностью готов к испытаниям.