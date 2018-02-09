Байден назвал катастрофой ситуацию во внутренней политике США

Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает катастрофой ситуацию в стране после рассекречивания Трампом доклада о якобы предвзятости ФБР к нему.

Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN, пишет Укринформ.

"Я обеспокоен потенциальным вредом, я обеспокоен этими полномасштабными атаками (на ФБР - ред.). Это первый президент - из восьми президентов, которых я здесь видел – кто откровенно в таких масштабах выступил против целого ФБР", - прокомментировал Байден действия нынешнего главы Белого дома.

Байден подчеркнул, что действия Трампа дискредитируют ФБР, так же как ставят под удар министерство юстиции администрации нынешнего президента.

"Знаете, я провел много времени, путешествуя по всему миру. Как вы думаете, что думают об этом в Москве? Все получается так, как всегда этого хотел Путин, когда появляются сомнения о том, справедлива ли наша правовая система, когда с появляются сомнения относительно того, соответствует ли это нашей Конституции", - подчеркнул политик.

Экс-вице-президент США назвал ситуацию "просто катастрофой", которая сейчас имеет место во внутренней политике Соединенных Штатов.

Ранее Трамп назвал "американским позором" расследование Министерства юстиции и ФБР связей его команды с Россией.

Как сообщалось, республиканцы палаты представителей США обнародовали секретный доклад, в котором обвиняются высшие должностные лица ФБР и Министерства юстиции в предвзятости на ранних стадиях расследования о связях команды Трампа с Россией и вмешательства в выборы.

Документ утверждает, что высокопоставленные чиновники правительства способствовали в основном демократам. В докладе сотрудники федеральных правоохранительных органов обвиняются в превышении полномочий, когда они обратились за разрешением на наблюдение за экс-советником кампании Трампа - Картером Пейджем.