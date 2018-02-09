Франция увеличивает финансирование армии

С 2019 по 2025 год на нужды французской армии будет выделено 295 млрд евро.

Соответствующий законопроект представила министр обороны Франции Флоранс Парли, передает DW.com.

Согласно проекту к 2022 году ежегодные расходы на нужды обороны Франции будут расти с нынешних 34,2 млрд евро на 1,7 млрд евро ежегодно.

О необходимости увеличивать оборонный бюджет заявил ранее президент страны Эммануэль Макрон.

Как известно, Франция намерена достичь целевого показателя расходов на оборону для стран-членов НАТО в два процента от ВВП.