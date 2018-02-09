Прокуратура зафиксировала 665 судов, котрые незаконно заходили в Крым

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Пятница, 9 февраля 2018, 06:35

По состоянию на 1 февраля в реестре судов, которые заходили в оккупированный Крыму, значится 665 нарушителей.

Об этом сообщил заместитель начальника управления прокуратуры Автономной Республики Крым Егор Ребров, передает пресс-служба ведомства

По его словам, благодаря слаженной работе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, в распоряжении которого есть соответствующее оборудование по отслеживанию судов, удается на должном уровне фиксировать такие нарушения.

По состоянию на первое февраля текущего года в указанном реестре находится 665 судов-нарушителей.

Ребров отметил, что расследование фактов незаконного пересечения границы с временно оккупированной территории Крыма через морское пространство является одним из приоритетных направлений работы прокуратуры АР Крым.

Для координации деятельности и организации фиксации незаконных заходов судов в 2017 году создана рабочая группа, в состав которой входят представители прокуратуры АР Крым, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Министерства инфраструктуры Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной фискальной службы Украины и Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

Темы: Крым оккупация Росcия санкции
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