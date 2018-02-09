Сутки в АТО: 4 минометных обстрела, вечер прошел в тишине

За прошедшие сутки в зоне АТО зафиксировано 4 обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований, в Приазовье получил боевую травму один военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

8 февраля днем, наблюдалась огневая активность боевиков российско-оккупационных войск. Враг продолжал применять минометы различных калибров, нарушая Минские договоренности.

На Донецком направлении боевики применили минометы калибра 120-мм по позициям вокруг Широкиного.

Из минометов калибра 82-мм и гранатометов противник вел огонь вблизи населенных пунктов Пески и Водяное.

Вторая половина суток, начиная примерно с 17.30, прошла без нарушения режима прекращения огня.

Как сообщалось, 8 февраля с территории России из стрелкового оружия стреляли в направлении украинских пограничных подразделений.