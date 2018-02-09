Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сутки в АТО: 4 минометных обстрела, вечер прошел в тишине

Пятница, 9 февраля 2018, 06:46

За прошедшие сутки в зоне АТО зафиксировано 4 обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований, в Приазовье получил боевую травму один военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

8 февраля днем, наблюдалась огневая активность боевиков российско-оккупационных войск. Враг продолжал применять минометы различных калибров, нарушая Минские договоренности.

На Донецком направлении боевики применили минометы калибра 120-мм по позициям вокруг Широкиного.

Из минометов калибра 82-мм и гранатометов противник вел огонь вблизи населенных пунктов Пески и Водяное.

Вторая половина суток, начиная примерно с 17.30, прошла без нарушения режима прекращения огня.

Как сообщалось, 8 февраля с территории России из стрелкового оружия стреляли в направлении украинских пограничных подразделений.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
00:03
Попадание в жилой дом в Киеве: на верхних этажах открытое пламя
23:34
ОбновленоВ Киеве есть попадания по жилому дому – Кличко
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
Все новости...
Реклама: