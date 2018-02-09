Несмотря на снег, движение на автодорогах обеспечено – власти

Движение транспорта на автодорогах государства обеспечено, сообщает по состоянию на 7 утра 9 февраля Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



"Укравтодор" сообщает, что по состоянию на 8 утра в Винницкой области снято ограничение движения для многоосных транспортных средств на участке а/д М-21 "Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский" от м. Жмеринка в г.. Могилев-Подольский.



Проезд по автомобильным дорогам области обеспечен.

В то же время, как сообщает Национальная полиция, по состоянию на 9 февраля в Украине из-за непогоды запрещено движение на автодорогах в Винницкой и Ивано-Франковской областях.

"По состоянию на 8:00 9 февраля запрещено движение автотранспорта в Винницкой области – на отрезке между 395 и 419 километрами автодороги М-21" Выступовичи – Могилев-Подольский"", - говорится в сообщении.

Графика полиции

Также с 8 февраля запрещено движение на всех дорогах государственного значения на территории Ивано-Франковской области.

Осложненным остается движение на автодороге Т-23-12 "Гусятин – Городок". Там возле с. Ивахновцы Городокского района на обочине остаются 20 грузовых автомобилей.

Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта на территории Украины привлечено 1622 единиц техники и 2188 человек.



Накануне спасатели отбуксировали 14 авто и помогли 22 гражданам, сообщает ГСЧС.



По состоянию на утро пятницы наблюдается снегопад в Киеве и области, на Волыни и Закарпатье, в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

С 8 на 9 февраля в результате мокрого снега и порывов ветра обесточивание произошло в 152 населенных пунктах в 5 областях (Черновицкая – 89, Ивано-Франковская – 32, Тернопольская – 25, Черниговская – 3 и Сумская – 3).

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.