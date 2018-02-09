Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Несмотря на снег, движение на автодорогах обеспечено – власти

Пятница, 9 февраля 2018, 07:31

Движение транспорта на автодорогах государства обеспечено, сообщает по состоянию на 7 утра 9 февраля Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Укравтодор" сообщает, что по состоянию на 8 утра в Винницкой области снято ограничение движения для многоосных транспортных средств на участке а/д М-21 "Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский" от м. Жмеринка в г.. Могилев-Подольский.

Проезд по автомобильным дорогам области обеспечен.

Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта на территории Украины привлечено 1622 единиц техники и 2188 человек.

Накануне спасатели отбуксировали 14 авто и помогли 22 гражданам, сообщает ГСЧС.

По состоянию на утро пятницы наблюдается снегопад в Киеве и области, на Волыни и Закарпатье, в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

С 8 на 9 февраля в результате мокрого снега и порывов ветра обесточивание произошло в 152 населенных пунктах в 5 областях (Черновицкая – 89, Ивано-Франковская – 32, Тернопольская – 25, Черниговская – 3 и Сумская – 3).

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Алена Рощенко, УП
Темы: погодадороги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
погода
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Последние новости
00:03
Попадание в жилой дом в Киеве: на верхних этажах открытое пламя
23:34
ОбновленоВ Киеве есть попадания по жилому дому – Кличко
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
Все новости...
Реклама: