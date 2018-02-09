Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В США пытаются избежать "шатдауна": Сенат принял бюджет

Пятница, 9 февраля 2018, 08:18

Сенат Конгресса США с опозданием принял бюджетный законопроект, который позволит завершить приостановку работы правительства.

Законопроект одобрили 71 сенаторов из 100, "против" голосовали 28 человек.
сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на "The Hill".

Через несколько часов предстоит голосование в Палате представителей,

Ранее, поскольку до полуночи бюджет не был принят, федеральные ведомства США уже сообщили о прекращении работы из-за отсутствия финансирования.

Обсуждение затянулось из-за противодействия сенатора-республиканца Рэнда Пола.

В результате работа правительства США частично приостановлена, однако текущий "шатдаун", уже второй с начала 2018 года, может оказаться самым непродолжительным в американской истории.

Вероятно, решение будет принято еще до того, как большинство госслужащих прибудут на рабочие места в пятницу.

Новый законопроект профинансирует правительство с сохранением текущего объема расходов до 23 марта включительно, пока обе палаты согласуют долгосрочные бюджетные планы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
США
Народ Украины вдохновляет мир – Блинкен
Посол США обратилась к украинцам на 500-й день вторжения России
Киев опасается, что неформальные переговоры США и РФ связаны с членством Украины в НАТО – СМИ
Последние новости
00:03
Попадание в жилой дом в Киеве: на верхних этажах открытое пламя
23:34
ОбновленоВ Киеве есть попадания по жилому дому – Кличко
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
Все новости...
Реклама: