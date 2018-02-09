В США пытаются избежать "шатдауна": Сенат принял бюджет

Сенат Конгресса США с опозданием принял бюджетный законопроект, который позволит завершить приостановку работы правительства.

Законопроект одобрили 71 сенаторов из 100, "против" голосовали 28 человек.

сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на "The Hill".

Через несколько часов предстоит голосование в Палате представителей,

Ранее, поскольку до полуночи бюджет не был принят, федеральные ведомства США уже сообщили о прекращении работы из-за отсутствия финансирования.



Обсуждение затянулось из-за противодействия сенатора-республиканца Рэнда Пола.

В результате работа правительства США частично приостановлена, однако текущий "шатдаун", уже второй с начала 2018 года, может оказаться самым непродолжительным в американской истории.

Вероятно, решение будет принято еще до того, как большинство госслужащих прибудут на рабочие места в пятницу.



Новый законопроект профинансирует правительство с сохранением текущего объема расходов до 23 марта включительно, пока обе палаты согласуют долгосрочные бюджетные планы.