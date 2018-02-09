Гройсман: Действующая избирательная система в Украине - неприемлема

Премьер Владимир Гройсман заявил, что действующая избирательная система неприемлема и требует кардинальных изменений.

Об этом он сказал во время выступления с трибуны Верховной Рады.

"Согласны ли мы с тем, что действующая избирательная система неприемлема? Действующая избирательная система коррумпирует сегодня избирательный процесс", - заявил Гройсман.

"Стало нормой в нашей стране, когда люди покупают голоса. Мы имеем шанс это изменить и создать прозрачную систему, где каждый сможет себя проявить", - добавил он.

По его словам, надо определиться с тем, является ли Украина парламентско-президентской страной или президентско-парламентской.

"Мы должны определить сферы ответственности и компетенции на всех уровнях власти. Четко указать, кто и за что отвечает. Тогда мы получим совсем другое качество государственного управления", - сказал премьер-министр.

"В конце концов, мы должны завершить реформу децентрализации. Для этого нам нужно провести конституционные изменения. Закрепить местное самоуправление на всех уровнях, начиная от общины и заканчивая областями", - добавил он.

Также, по его словам, Верховная Рада должна принять закон об антикоррупционном суде и он должен вынести первые приговоры коррупционерам, ведь только после этого в Украину смогут прийти инвестиции.

"Через два года надо уже соревноваться в политической борьбе. Неважно, кто в какой борьбе победит. Нам надо войти в историю тем, кто построил сильное, демократическое и развитое государство", - сказал Гройсман.

Он добавил, что за два года до выборов у парламента есть шанс принять "сверхважные" решения.