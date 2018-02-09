Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман: Действующая избирательная система в Украине - неприемлема

Пятница, 9 февраля 2018, 10:15

Премьер Владимир Гройсман заявил, что действующая избирательная система неприемлема и требует кардинальных изменений.

Об этом он сказал во время выступления с трибуны Верховной Рады.

"Согласны ли мы с тем, что действующая избирательная система неприемлема? Действующая избирательная система коррумпирует сегодня избирательный процесс", - заявил Гройсман.

"Стало нормой в нашей стране, когда люди покупают голоса. Мы имеем шанс это изменить и создать прозрачную систему, где каждый сможет себя проявить", - добавил он.

По его словам, надо определиться с тем, является ли Украина парламентско-президентской страной или президентско-парламентской.

"Мы должны определить сферы ответственности и компетенции на всех уровнях власти. Четко указать, кто и за что отвечает. Тогда мы получим совсем другое качество государственного управления", - сказал премьер-министр.

"В конце концов, мы должны завершить реформу децентрализации. Для этого нам нужно провести конституционные изменения. Закрепить местное самоуправление на всех уровнях, начиная от общины и заканчивая областями", - добавил он.

Также, по его словам, Верховная Рада должна принять закон об антикоррупционном суде и он должен вынести первые приговоры коррупционерам, ведь только после этого в Украину смогут прийти инвестиции.

"Через два года надо уже соревноваться в политической борьбе. Неважно, кто в какой борьбе победит. Нам надо войти в историю тем, кто построил сильное, демократическое и развитое государство", - сказал Гройсман.

Он добавил, что за два года до выборов у парламента есть шанс принять "сверхважные" решения.

Яна Миланова, УП
Темы: виборыГройсманВерховная РадазаконодательствоАнтикоррупционный суд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
виборы
Потенциальный кандидат в президенты США преуменьшил значение войны в Украине
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Последние новости
00:03
Попадание в жилой дом в Киеве: на верхних этажах открытое пламя
23:34
ОбновленоВ Киеве есть попадания по жилому дому – Кличко
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
Все новости...
Реклама: