Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты заставили уехать из Крыма английскую журналистку

Пятница, 9 февраля 2018, 15:24

Российские силовики заставили уехать из оккупированного Крыма английскую журналистку-фрилансера Маделайн Роуч, специализирующийся на освещении нарушений прав человека на постсоветском пространстве.

Также она была оштрафована Центральным районным судом Симферополя, сообщает Радио Свобода.

Указывается, что ее задержали утром 7 февраля в хостеле Симферополя, где она остановилась во время поездки на полуостров.

Роуч обвинили в журналистской деятельности на территории Крыма без аккредитации российского МИД, а также в отсутствии медицинской страховки.

После опроса в отделе полиции Роуч осудили по статье о нарушении иностранным гражданином правил въезда и пребывания в России.

Издание указывает, что адвокат по назначению Андрей Семенец, которого пригласили сами полицейские, настоятельно рекомендовал Роуч признать вину, заплатить штраф и оставить Крым.

"Журналистка в суде настаивала на том, что не выполняла ничье редакционное задание и приехала в Крым, только чтобы познакомиться с героями своих публикаций. В ответ полицейские заявили, что, по их информации, она сняла и пересылала видео встречи с крымско-татарскими семьями политзаключенных с помощью мессенджера на телефоне", - пишет Радио Свобода.

Журналистка была оштрафована на четыре тысячи рублей и покинула полуостров в тот же день.

Маделайн Роуч опубликовала в The Moscow Times, Newsweek, The Globe and Mail и других изданиях материалы о нарушении прав человека в Крыму и о преследовании крымских татар. Статью на сайте Aljazeera о возвращении карательной психиатрии в деятельности российских спецслужб на примере дела заместителя председателя запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова, полицейские демонстрировали в суде в качестве доказательства вины журналистки.

Темы: КрымоккупацияСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Крым
Археологи оккупантов ищут "доказательства" принадлежности Херсонеса к России – ЦНС
Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму
На военном полигоне в Крыму уже несколько часов продолжается детонация
Последние новости
00:03
Попадание в жилой дом в Киеве: на верхних этажах открытое пламя
23:34
ОбновленоВ Киеве есть попадания по жилому дому – Кличко
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
Все новости...
Реклама: