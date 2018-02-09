Оккупанты заставили уехать из Крыма английскую журналистку

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Пятница, 9 февраля 2018, 16:24

Российские силовики заставили уехать из оккупированного Крыма английскую журналистку-фрилансера Маделайн Роуч, специализирующийся на освещении нарушений прав человека на постсоветском пространстве.

Также она была оштрафована Центральным районным судом Симферополя, сообщает Радио Свобода.

Указывается, что ее задержали утром 7 февраля в хостеле Симферополя, где она остановилась во время поездки на полуостров.

Роуч обвинили в журналистской деятельности на территории Крыма без аккредитации российского МИД, а также в отсутствии медицинской страховки.

После опроса в отделе полиции Роуч осудили по статье о нарушении иностранным гражданином правил въезда и пребывания в России.

Издание указывает, что адвокат по назначению Андрей Семенец, которого пригласили сами полицейские, настоятельно рекомендовал Роуч признать вину, заплатить штраф и оставить Крым.

"Журналистка в суде настаивала на том, что не выполняла ничье редакционное задание и приехала в Крым, только чтобы познакомиться с героями своих публикаций. В ответ полицейские заявили, что, по их информации, она сняла и пересылала видео встречи с крымско-татарскими семьями политзаключенных с помощью мессенджера на телефоне", - пишет Радио Свобода.

Журналистка была оштрафована на четыре тысячи рублей и покинула полуостров в тот же день.

Маделайн Роуч опубликовала в The Moscow Times, Newsweek, The Globe and Mail и других изданиях материалы о нарушении прав человека в Крыму и о преследовании крымских татар. Статью на сайте Aljazeera о возвращении карательной психиатрии в деятельности российских спецслужб на примере дела заместителя председателя запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова, полицейские демонстрировали в суде в качестве доказательства вины журналистки.

Темы: Крым оккупация СМИ
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