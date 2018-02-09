Шепелеву будут выбирать меру пресечения в закрытом режиме

Судебное заседание по избранию меры пресечения экс-депутату Александру Шепелеву будут происходить в закрытом режиме.



Такое решение озвучила судья в Печерском районном суде Киева.



На заседание допускаются только подозреваемый, защитники, судья и прокурор.



Перед этим прокурор сообщил, что в материалах производства содержится информация, составляющая тайну следствия.



Шепелев заявил, что он хочет открытых заседаний.



"Мне нечего скрывать. Я расскажу", - сказал он.



Перед этим суд не удовлетворил ходатайство об отводе прокурора.



Как известно, в Печерском райсуде Киева в пятницу началось избрании меры пресечения для задержанного экс-депутата Александра Шепелева. Его доставили избитым в зал суда.

Сейчас судьи находятся в совещательной комнате.

Как известно, Шепелева задержали в среду 8 февраля вечером. При себе у него было удостоверение "ДНР".

Ранее в апреле 2017 российские СМИ сообщили о задержании Шепелева в Москве по ордеру на арест от Печерского районного суда Киева.

Шепелева обвиняют в заказном убийстве, хищении средств и государственной измене.