Шепелеву будут выбирать меру пресечения в закрытом режиме

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Пятница, 9 февраля 2018, 17:24

Судебное заседание по избранию меры пресечения экс-депутату Александру Шепелеву будут происходить в закрытом режиме.

Такое решение озвучила судья в Печерском районном суде Киева.

На заседание допускаются только подозреваемый, защитники, судья и прокурор.

Перед этим прокурор сообщил, что в материалах производства содержится информация, составляющая тайну следствия.

Шепелев заявил, что он хочет открытых заседаний.

"Мне нечего скрывать. Я расскажу", - сказал он.

Перед этим суд не удовлетворил ходатайство об отводе прокурора.

Как известно, в Печерском райсуде Киева в пятницу началось избрании меры пресечения для задержанного экс-депутата Александра Шепелева. Его доставили избитым в зал суда.

Сейчас судьи находятся в совещательной комнате.

Как известно, Шепелева задержали в среду 8 февраля вечером. При себе у него было удостоверение "ДНР".

Ранее в апреле 2017 российские СМИ сообщили о задержании Шепелева в Москве по ордеру на арест от Печерского районного суда Киева.

Шепелева обвиняют в заказном убийстве, хищении средств и государственной измене.

Темы: суд Верховная Рада
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