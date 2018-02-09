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Дело Шабунина: Филимоненко оказался бесплатным журналистом

Пятница, 9 февраля 2018, 17:21

Всеволод Филимоненко, который судится с главой Центра противодействия коррупции Виталием Шабунин, работает журналистом бесплатно.

Об этом сообщил главный редактор "Flash on Time News" Денис Маганов во время допроса в суде, сообщает ЦПК в Twitter.

"Последний материал на сайте датирован декабрем, посещаемость почти нулевая, материал Филимоненко про Шабунина так и не вышел, зарплату Филимоненко не получает", – рассказали в ЦПК, добавив, что Маганов путался в показаниях.

9 февраля Днепровский районный суд Киева начал рассмотрение по существу дела в отношении руководителя ЦПК Виталия Шабунина, которого обвиняют по статье "Угроза или насилие в отношении журналиста".

Как сообщила пресс-служба суда, в деле объявлен перерыв, следующее заседание состоится 26 февраля в 14 часов.

Как известно, 8 июня 2017 года "Центр информации о правах человека" сообщил о конфликте между главой Центра противодействия коррупции и Всеволодом Филимоненко, который представлялся журналистом издания "Голос народа", у Днепровского военкомата Киева.

Тогда Филимоненко достал газовый баллончик и прыснул в лицо Шабунина. Председатель же ЦПК заявлял, что ударил Филимоненко по лицу за оскорбление его коллеги.

Сам Шабунин в соцсети Facebook обвинял Филимоненко в ведении заказной кампании с целью компрометации.

2 августа стало известно, что следственное управление фискальной службы Киева возбудило уголовное производство против руководителей общественной организации "Центр противодействия коррупции".

15 января 2018 года Шабунина и Филимоненко вызывали на допрос по этому делу в Днепровское райотделение полиции Киева. Юрист ЦПК считает,чтоименно на допросе полиция пришла к выводу, что Филимоненкобылжурналистом.

Но в центре говорят, что Филимоненко, который называет себя журналистом, более известен своими многими провокационными роликами, а не журналистскими материалами.

Позже следствие переквалифицировало дело против Виталия Шабунина с телесного повреждения гражданина на избиение журналиста, что предусматривает до 5 лет тюрьмы.

Темы: коррупция
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