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Инфляция ускорилась: больше всего подорожали овощи и фрукты

Пятница, 9 февраля 2018, 18:56

Инфляция на потребительском рынке в январе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 1,5%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает "Экономическая правда".

Согласно данным Госстата, в январе 2018 года по сравнению с январем прошлого года инфляция составила 14,1%.

"Базовая инфляция в январе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,7%, с январем 2017 - 9,8%", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2%.

Больше всего (на 10,8% и 7,6%) подорожали овощи и фрукты. На 3-1,1% повысились цены на яйца, молоко, сметану, хлеб, рыбу и продукты из рыбы, масло, мясо и мясопродукты. В то же время на 2,7% подешевели гречневая крупа, на 1% - сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%, в том числе табачные изделия - на 1,6%, алкогольные напитки - на 0,5%.

"Рост цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошел главным образом за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 6%, цен на сжиженный газ на 4,8%, платы за аренду жилья на 0,9%", - заявили в ведомстве.

Напомним, по итогам 2017 года инфляция в Украине ускорилась до 13,7%.

Министерство экономического развития и торговли прогнозировало инфляцию 13,4% на конец года.

В 2016 году инфляция составила 12,4%.

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Темы: инфляцияцены
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