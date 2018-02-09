Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости дня – за 60 секунд

Пятница, 9 февраля 2018, 20:22

Дело Шепелева, открытие зимней Олимпиады, заявления Марты Борщ, рост инфляции – новости, которые обсуждали 9 февраля.

О деле Шепелева. Правоохранители задержали бывшего народного депутата от БЮТ и Партии регионов Александра Шепелева. Его задержали 8 февраля сотрудники СБУ. При себе у Шепелева было удостоверение "ДНР". Уже сегодня Шепелева с синяками на лице доставили в зал суда.

Шепелев заявляет, что неизвестные задержали его несколько дней назад и выбивали из него информацию о представителях властей.

В 2012 году против экс-нардепа было возбуждено дело по подозрению в причастности к расхищению средств "Родовид Банка" на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года.

В августе 2016 года стало известно, что Главная военная прокуратура также открыла против экс-депутата дело по подозрению в государственной измене. По имеющимся данным, Шепелев перешел на службу в ФСБ России.

Об Олимпиаде. В южнокорейском городе Пхенчхан открылись XXIІI зимние Олимпийские игры, котрые продлятся с 9 до 25 февраля. Украину на Олимпиаде представляют 33 спортсмена. Наши олимпийцы будут соревноваться в 9 из 15 видов спорта, а именно: в биатлоне (11 спортсменов), фигурном катании (4), санном спорте (6), фристайле (3), лыжных гонках (4), горнолыжном спорте ( 2), сноубординге (1), скелетоне (1) и лыжном двоеборье (1 спортсмен).

О Марте Борщ. Бывший обвинитель экс-премьера Павла Лазаренко Марта Борщ подтвердила, что отозвала свою кандидатуру на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро из-за обязательств по работе.

"Что касается слухов относительно Онищенко, то законодательство Соединенных Штатов позволяет адвокату не разглашать информацию о лицах, которых они представляют либо не представляют, за исключением случаев, когда информация уже стала общедоступной в процессе судебного производства. Поэтому я не могу ответить на вопросы о том, представляю ли я какое-то конкретное лицо", - заявила она.

Об инфляции. Инфляция на потребительском рынке в январе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 1,5%.

О мэре Одессы. Городской голова Одессы Геннадий Труханов, который полтора месяца не появлялся на работе, снова взял отпуск.

Украинская правда
Темы: судВерховная РадаинфляцияОдесса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
суд
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
ГБР направило в суд более 75 обвинений в отношении судей за полгода
Все государства-участники МУС обязаны задержать Путина и выдать Гааге - Кулеба
Последние новости
00:03
Попадание в жилой дом в Киеве: на верхних этажах открытое пламя
23:34
ОбновленоВ Киеве есть попадания по жилому дому – Кличко
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
Все новости...
Реклама: