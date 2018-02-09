Главные новости дня – за 60 секунд

Дело Шепелева, открытие зимней Олимпиады, заявления Марты Борщ, рост инфляции – новости, которые обсуждали 9 февраля.

О деле Шепелева. Правоохранители задержали бывшего народного депутата от БЮТ и Партии регионов Александра Шепелева. Его задержали 8 февраля сотрудники СБУ. При себе у Шепелева было удостоверение "ДНР". Уже сегодня Шепелева с синяками на лице доставили в зал суда.

Шепелев заявляет, что неизвестные задержали его несколько дней назад и выбивали из него информацию о представителях властей.

В 2012 году против экс-нардепа было возбуждено дело по подозрению в причастности к расхищению средств "Родовид Банка" на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года.

В августе 2016 года стало известно, что Главная военная прокуратура также открыла против экс-депутата дело по подозрению в государственной измене. По имеющимся данным, Шепелев перешел на службу в ФСБ России.

Об Олимпиаде. В южнокорейском городе Пхенчхан открылись XXIІI зимние Олимпийские игры, котрые продлятся с 9 до 25 февраля. Украину на Олимпиаде представляют 33 спортсмена. Наши олимпийцы будут соревноваться в 9 из 15 видов спорта, а именно: в биатлоне (11 спортсменов), фигурном катании (4), санном спорте (6), фристайле (3), лыжных гонках (4), горнолыжном спорте ( 2), сноубординге (1), скелетоне (1) и лыжном двоеборье (1 спортсмен).

О Марте Борщ. Бывший обвинитель экс-премьера Павла Лазаренко Марта Борщ подтвердила, что отозвала свою кандидатуру на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро из-за обязательств по работе.

"Что касается слухов относительно Онищенко, то законодательство Соединенных Штатов позволяет адвокату не разглашать информацию о лицах, которых они представляют либо не представляют, за исключением случаев, когда информация уже стала общедоступной в процессе судебного производства. Поэтому я не могу ответить на вопросы о том, представляю ли я какое-то конкретное лицо", - заявила она.

Об инфляции. Инфляция на потребительском рынке в январе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 1,5%.

О мэре Одессы. Городской голова Одессы Геннадий Труханов, который полтора месяца не появлялся на работе, снова взял отпуск.