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Стокгольм не удовлетворил требование Нафтогаз о пересмотре тарифа на транзит

Среда, 28 февраля 2018, 23:34

Стокгольмский арбитраж не удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" на пересмотр тарифа на транзит в контракте с ПАО "Газпром".

 Об этом, ссылаясь на пресс-службу НАК, пишет Экономическая правда.

"Трибунал не поддержал требование Нафтогаза о пересмотре тарифа на транзит, поскольку заявка на просмотр, представленная Нафтогазом в 2009 году, не соответствовала процессуальным требованиям", - отметили в Нафтогазе

"Суд также не удовлетворил требование Нафтогаза посмотреть транзитный контракт в соответствии с европейского и украинского энергетического и конкурентного законодательства, отметив, что внедрение регуляторной реформы на территории Украины является делом украинских властей и не входит в компетенцию трибунала в этом деле", - отметила пресс-служба.

По словам главы НАК Нафтогаза Андрея Коболева, компания намерена предложить Газпрому начать процесс пересмотра контракта.

"Теперь надо посмотреть транзитный контракт с учетом арбитражного решения и требований европейского и украинского законодательства. Нафтогаз намерен в ближайшее время предложить Газпрому начать переговоры по этому вопросу. Нафтогаз ожидает, что после арбитражного решения реформа рынка газа в Украине ускорится", - сказал он.

Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. 

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Более подробно о том, чем закончился спор между двумя энергетическими гигантами с учетом последнего и предыдущих решений, кто кому и сколько должен, читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НефтегазГазпром
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