ООН: Несмотря на резолюцию СБ, бомбежки восточной Гуты продолжаютя

В нарушение принятой недавно резолюции СБ ООН о прекращении огня в Сирии, воздушные удары, обстрелы и наземные операции продолжаются.

Об этом заявил заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман на заседании Совета по ситуации в Сирии, передает Центр новостей ООН.

"Нам нужна реализация (резолюции – ред.) 2401, и этого не происходит", - заявил он.

"Больше бомбардировок. Больше боевых действий. Больше смерти. Больше разрушений. Более калечение женщин и детей. Больше голода. Больше страданий. Иными словами, то же самое, - ответил координатор ООН по чрезвычайным ситуациям, заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам, Марк Локок, отвечая на вопрос о последних событиях в Сирии.

Локок и Фельтман подчеркнули, что для каких-либо позитивных изменений должны быть выполнены резолюции, принятые Советом Безопасности, включая резолюцию 2401.

Между тем, на местах ситуация остается нестабильной: миллионы сирийцев не могут получить доступ к помощи, и сотни тысяч, например, в восточной Гуте, остаются в осаде.

Говоря о других частях страны, Локок сообщил, что по оценке миссии ООН в Дейр-эз-Зоре, хотя город уничтожен на 80 процентов, по-прежнему живут 100 000 человек.

Ситуация в Дамаске, Идлибе, Африне, Алеппо, Ракке, Рукбане и в других местах также остается беспокоящей, добавил он.

"Нет слов, чтобы выразить наше разочарование в связи с коллективным отказом международного сообщества прекратить эту войну. Но это разочарование ничто в сравнении со страданиями и разрушениями, которые беспрестанно посещают сирийский народ", - сказал Фельтман.

Как сообщалось, Совет безопасности ООН в субботу проголосовал за резолюцию, требующую немедленно ввести 30-дневное перемирие в Сирии.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Маркон призвали президента РФ Владимира Путина осуществить максимальное давление на сирийский режим, чтобы добиться немедленного прекращения огня в восточной Гуте.

На тот момент, в результате бомбардировки силами режима Башара Асада сирийской восточной Гуты в течение семи дней погибли более 500 гражданских.

Как известно, силы режима сирийского президента Башара Асада продолжают обстрелы подконтрольных повстанцам районов восточной Гуты под Дамаском, несмотря на требование Совета Безопасности ООН прекратить огонь. Сообщалось о применении химического оружия.