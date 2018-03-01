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Нефтяная компания Exxon Mobil выходит из совместных проектов с РФ

Четверг, 1 марта 2018, 04:11
Нефтяная компания Exxon Mobil выходит из совместных проектов с РФ

Американская Exxon Mobil Corp выйдет из совместных с "Роснефтью" проектов по поискам новых месторождений нефти из-за санкций, введенных в отношении России.

Об этом пишет Reuters.

Компания Exxon заявила, что официально начнет процесс выхода из совместных с РФ предприятий в этом году.

При этом представитель Exxon сообщил, что выход не касается совместного с россиянами проекта компании на Сахалине.

Как известно, Минфин США ввел санкции, которые запрещают американским компаниям участвовать в проектах по разработке и добыче нефти, а также поставлять товары и услуги для реализации подобных проектов.

Как отмечается выход Exxon Mobil из проектов с РФ является крутым разворотом компании, потому как ранее компания выступала против санкций за вторжение России в Крым, аргументируя, что они несправедливо наказывают американские компании, позволяя иностранным энергетическим конкурентам работать в стране, которая является крупнейшим в мире производителем нефти.

Тем не менее санкции приостановили работы над проектом Exxon и "Роснефти", который назвали крупным открытием в Карском море за Полярным кругом. "Роснефть" в прошлом году ззаявила, что планирует вернуться к операциям в рамках проекта в 2019 году.

По данным Reuters, Exxon Mobil ведет свою деятельность в более чем 50 странах мира. В 2011 году Exxon Mobil подписал соглашение с "Роснефтью" для совместной разведки и добычи нефти. С того времени компании создали 10 совместных предприятий.

Напомним, нефтяную компанию ExxonMobil до назначения на должность госсекретаря США возглавлял Рекс Тиллерсон. В 2013 году президент РФ Владимир Путин наградил его орденом.

Темы: санкциинефтьРосcияСША
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