Нас удивляет позиция Газпрома – Коболев

НАК "Нафтогаз Украины" удивлён решением российского Газпрома вернуть предоплату за газ.

Об этом сообщает прес-служба НАК, передает Экономическая правда.

"Компания выставила счёт в рамках договора, изменённого арбитражем, счёт был оплачен. Мы расцениваем отказ Газпрома от поставки как нарушение договора и невыполнение решения арбитража", - заявил глава НАК "Нафтогаз-Украины" Андрей Коболев.

"Мы покупаем газ потому, что исполняем решение арбитража. Не поставляя предоплаченный газ, Газпром препятствует выполнению обязательств Нафтогаза по закупке минимальных контрактных объёмов", - добавил он.

По словам Коболева, за четыре года закупки газа у европейских поставщиков у "Нафтогаза" не было ни одной ситуации, когда приходилось бы переживать за то, получат ли они газ, за который заплатили.

"Сегодняшнее заявление Газпрома - очередной повод для европейских контрагентов задуматься о том, стоит ли полагаться на контрагента, который может выставить вам счёт, получить деньги и отказаться поставлять газ", - отметил Коболев.

"А также, стоит ли разрешать такому контрагенту усиливать свои и без того сильные позиции на их рынке за счёт строительства Северного потока 2", - добавил он.

Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

После чего Газпром вернул Нафтогаза предоплату за газ. Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК "Нафтогаз Украины" осуществляться не будут.

Более подробно о том, чем закончился спор между двумя энергетическими гигантами с учетом последнего и предыдущих решений, кто кому и сколько должен, читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом.