Из-за непогоды отменяются авиарейсы и задерживаются поезда
Из-за снегопадов аэропорты Украины отменили 1 марта несколько рейсов, преимущественно внутреннего сообщения, а на железной дороге ночью задерживались поезда.
Об этом свидетельствуют онлайн-табло аэропортов и сайт "Укрзализныци".
Так, по аэропорту "Борисполь" в четверг отменены по одному рейсу из Запорожья, Днепра, Харькова, два из Херсона, а также два рейса из столицы в Харьков и Херсон.
По аэропорту "Киев" (Жуляны) отменены 2 рейса из и на Запорожье, а также рейс из Одессы.
По аэропорту "Харьков" отменены 4 рейса в обе стороны по направлениям Стамбул и Киев.
По аэропорту "Днепопетровск" отменены два рейса на Киев, а три рейса из столицы задерживаются.
По аэропорту "Одесса" отменены 2 рейса в обе стороны по направлению Киев.
По аэропорту "Херсон" отменены 2 рейса на Киев и 1 - на Стамбул, а также по одному рейсу в обратном направлении из тех же городов.
При этом аэропорт "Львов" работает в штатном режиме.
По данным "Укрзализныци", в ночь с 27 на 28 февраля из-за осадков и морозов задержались три поезда, из них один пассажирский на 9 минут и два грузовых.
Как сообщалось, из-за снегопадов временно запрещен въезд большегрузного транспорта в города Киев, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Николаев, Одесса, Херсон.
Евгений Кизилов, УП