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Из-за непогоды отменяются авиарейсы и задерживаются поезда

Четверг, 1 марта 2018, 11:37

Из-за снегопадов аэропорты Украины отменили 1 марта несколько рейсов, преимущественно внутреннего сообщения, а на железной дороге ночью задерживались поезда.

Об этом свидетельствуют онлайн-табло аэропортов и сайт "Укрзализныци".

Так, по аэропорту "Борисполь" в четверг отменены по одному рейсу из Запорожья, Днепра, Харькова, два из Херсона, а также два рейса из столицы в Харьков и Херсон.

По аэропорту "Киев" (Жуляны) отменены 2 рейса из и на Запорожье, а также рейс из Одессы.

По аэропорту "Харьков" отменены 4 рейса в обе стороны по направлениям Стамбул и Киев.

По аэропорту "Днепопетровск" отменены два рейса на Киев, а три рейса из столицы задерживаются.

По аэропорту "Одесса" отменены 2 рейса в обе стороны по направлению Киев.

По аэропорту "Херсон" отменены 2 рейса на Киев и 1 - на Стамбул, а также по одному рейсу в обратном направлении из тех же городов.

При этом аэропорт "Львов" работает в штатном режиме.

По данным "Укрзализныци", в ночь с 27 на 28 февраля из-за осадков и морозов задержались три поезда, из них один пассажирский на 9 минут и два грузовых.

Как сообщалось, из-за снегопадов временно запрещен въезд большегрузного транспорта в города Киев, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Николаев, Одесса, Херсон.

Евгений Кизилов, УП

Темы: авиажелезная дорогапогодачрезвычайное происшествие
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