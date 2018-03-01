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В суд направили дело "министра", который помогал оккупантам

Четверг, 1 марта 2018, 11:59

Прокуратура Автономной республики Крым направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутата Севастопольского городского совета, в дальнейшем назначенного на должность министра информации и массовых коммуникаций АРК.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры АРК.

Обвинительный акт составлен по обвинению в государственной измене.

"Сейчас лицо занимает должность "заместителя Председателя Совета министров Республики Крым - министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым" так называемой "Республики Крым". В ходе расследования уголовного производства получены неопровержимые доказательства того, что с марта 2014 он оказал помощь и содействие оккупации Крыму", - говорится в сообщении.

Прокуратура заявляет, что обвиняемый способствовал и продолжает способствовать представителям России в проведении подрывной деятельности против Украины и организации информационной экспансии путем "внедрения внутренней политики государства оккупанта на территории Крыма, обеспечивает длительную оккупацию Автономной Республики Крым".
 
"В частности, при его непосредственном участии проходили заседания так называемого "Совета министров Республики Крым", на котором принимались решения по внедрению норм и стандартов на территории оккупированного Крыма, в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Согласно информации на сайте так называемого "правительства республики Крым", говорится о Дмитрии Полонском.
 
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Как известно, прокуратура АРК 29 января направила в суд обвинительные акты в отношении шести бывших депутатов Севастопольского городского совета, которых обвиняют в государственной измене.

Украинская правда
Темы: Крымсуд
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