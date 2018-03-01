Путин заявил, что автомобили по Крымскому мосту поедут "уже скоро"
Президент России Владимир Путин заявил, что автомобильное движение по Крымскому мосту через Керченский пролив откроется уже через "несколько месяцев".
Об этом он сказал, выступая 1 марта с посланием к Федеральному собранию РФ, сообщает ТАСС.
"Уже через несколько месяцев по Крымскому мосту откроется автомобильное движение, а в следующем году - и железнодорожное сообщение. Это даст импульс развитию Крыма и всего российского Причерноморья", – заявил он.
Ранее сообщалось, что начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.
По информации Института водных проблем и мелиорации НАН Украины, масштабные работы по строительству моста через Керченский пролив могут спровоцировать экологическую катастрофу.
Как известно, 18-го марта 2018 в России состоятся президентские выборы, сетью распространяются многочисленные агитационные ролики и картинки с призывом к гражданам на них прийти.
Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что выборы президента РФ в оккупированном Крыму не будут признаны международным сообществом.