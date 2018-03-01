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Путин заявил, что автомобили по Крымскому мосту поедут "уже скоро"

Четверг, 1 марта 2018, 11:59

Президент России Владимир Путин заявил, что автомобильное движение по Крымскому мосту через Керченский пролив откроется уже через "несколько месяцев".

Об этом он сказал, выступая 1 марта с посланием к Федеральному собранию РФ, сообщает ТАСС.

"Уже через несколько месяцев по Крымскому мосту откроется автомобильное движение, а в следующем году - и железнодорожное сообщение. Это даст импульс развитию Крыма и всего российского Причерноморья", – заявил он.

Ранее сообщалось, что начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.

По информации Института водных проблем и мелиорации НАН Украины, масштабные работы по строительству моста через Керченский пролив могут спровоцировать экологическую катастрофу.

Как известно, 18-го марта 2018 в России состоятся президентские выборы, сетью распространяются многочисленные агитационные ролики и картинки с призывом к гражданам на них прийти.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что выборы президента РФ в оккупированном Крыму не будут признаны международным сообществом.

Темы: КрымПутин
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