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Суд запустил расследование госизмены Поклонской

Четверг, 1 марта 2018, 12:42

Суд разрешил Генпрокуратуре провести заочное расследование против депутата Госдумы России, бывшего "прокурора" аннексированного Россией Крыма Натальи Поклонский.

Об этом говорится в сообщении Апелляционного суда Киева.

Указывается, что 28 февраля Апелляционный суд отказал в открытии апелляционного производства по апелляционной жалобе стороны защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 20 сентября 2017 года.

Указанным постановлением суда первой инстанции было удовлетворено ходатайство ГПУ и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве относительно Натальи Поклонской.

Она подозревается по четырем статьям: "создании преступной организации", "действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "государственной измене".

Ранее сообщалось, что против бывшего так называемого "прокурора" временно оккупированного Крыма Натальи Поклонская расследуются два уголовных дела: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.
Как известно, Наталья Поклонская к оккупации Крыма работала в органах прокуратуры Украины, а также была прокурором АРК. Весной 2014 была назначена оккупационными властями "прокурором Республики Крым".

Именно Поклонская инициировала уголовное преследование крымских татар и запрет в 2016 году деятельности Меджлиса.

Темы: ГенпрокуратураРосcияКрыманнексия
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