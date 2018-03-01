В БПП возмутились из-за пикета дома Луценко и требуют наказать активистов
Фракция "Блока Петра Порошенко" заявила, что активисты, которые под Верховной Радой ранили 14 полицейских и пикетировали дом Генпрокурора Юрия Луценко, должны ответить за свои действия.
Об этом с трибуны парламента вместе с другими коллегами по фракции заявил ее глава Артур Герасимов.
"События под Верховной Радой, в результате которых были ранены по меньшей мере 14 правоохранителей, вышли за пределы демократического права на мирное собрание и имеют террористические проявления", - сказал он.
По его словам, применение немотивированной агрессии против полицейских и военнослужащих Нацгвардии - это попытка установить верховенство силы в государстве, спровоцировать беспорядок и посеять террор и хаос.
"И учитывая это, и на так называемый пикет под частным домом Генерального прокурора Юрия Луценко, который не на словах, а на деле возвращает украденные деньги в государство и борется за ее независимость, не может быть ничем иным, как угрозой", - заявил глава фракции БПП.
Он добавил, что митингующие действуют в пользу страны-агрессора, требуют освободить человека, который подозревается в государственной измене и используют средства запугивания и психологического давления на Генпрокурора.
"Фракция БПП требует немедленно принять безотлагательные меры для защиты верховенства права в стране и обеспечения общественного порядка. Особенно, когда действия совершаются против лица, которое не на словах, а на деле помогает возвращать украденные деньги и защищает независимость Украины", - заявил Герасимов.
Политик добавил, что силовые действия против правоохранителей должны получить жесткую реакцию, а виновные должны быть наказаны.
По информации ГПУ, митингующие покинули территорию под домом Луценко.
"Из-за недовольства оплатой и погодными условиями", - сообщила УП пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Как известно, 27 февраля в результате столкновений, которые произошли под Верховной Радой, пострадали 14 правоохранителей.
Ранее сообщалось, что активисты "Руху новых сил" объявили о бессрочном пикетировании дома генпрокурора Юрия Луценко с требованием освободить, соратника лидера РНС Михеила Саакашвили Севериона Дангадзе.