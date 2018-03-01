Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СНБО продлил санкции в отношении банков с российским капиталом

Четверг, 1 марта 2018, 18:06
СНБО продлил санкции в отношении банков с российским капиталом

Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил действия санкций в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалось в марте 2018 года.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

"Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложения Национального банка Украины о продлении действия персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалось в марте 2018 года", - говорится в сообщении.

Как известно, президент Петр Порошенко отметил, что санкции против банков с российским капиталом действенные и их следует продолжать.

23 марта 2017 года Украина ввела санкции на год против всех пяти структур российских госбанков, которые работают в Украине: Украинского Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ( "дочки" ВТБ), Проминвестбанка ( "дочки" ВЭБ) и VS Bank ( "дочки" Сбербанка).

Санкции запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продажи банков.

Украинская правда
Темы: СНБОРосcиябанкисанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
СНБО
Брокер mono invest Exante попал под санкции СНБО: инвесторам предлагают немедленно закрыть счета
За коррупцию в судах будет светить до 15 лет: Зеленский подписал указ
Зеленский и СНБО дали месяц, чтобы местные власти навели порядок с укрытиями
Последние новости
00:03
Попадание в жилой дом в Киеве: на верхних этажах открытое пламя
23:34
ОбновленоВ Киеве есть попадания по жилому дому – Кличко
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
Все новости...
Реклама: