СНБО продлил санкции в отношении банков с российским капиталом

Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил действия санкций в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалось в марте 2018 года.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

"Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложения Национального банка Украины о продлении действия персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалось в марте 2018 года", - говорится в сообщении.

Как известно, президент Петр Порошенко отметил, что санкции против банков с российским капиталом действенные и их следует продолжать.

23 марта 2017 года Украина ввела санкции на год против всех пяти структур российских госбанков, которые работают в Украине: Украинского Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ( "дочки" ВТБ), Проминвестбанка ( "дочки" ВЭБ) и VS Bank ( "дочки" Сбербанка).

Санкции запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продажи банков.