Суд назначил первое судебное заседание по существу по делу Коханивского

Первое заседание Святошинского районного суда Киева по сути по делу о стрельбе касательно командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского, назначено на 5 марта.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что 28 февраля в суде состоялось подготовительное судебное заседание по делу Коханивского.

Во время него защита командира батальона ОУН ходатайствовала о возвращении обвинительного акта прокурору из-за его "несоответствия требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины".

В то же время прокурор ходатайствовал об избрании Коханивскому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронных средств контроля по месту жительства.

Свое ходатайство в прокуратуре объясняли тем, что есть риски "укрытия обвиняемого от суда, уничтожения или искажения ним вещей, которые имеют существенное значение для установления обстоятельств уголовного правонарушения, совершение им другого преступления, а также риска незаконно воздействия на потерпевшего и свидетелей".

Суд заслушал позиции обеих сторон и пришел к выводу, что обвинительный акт соответствует требованиям УПК.

"Таким образом, суд применил к Коханивскому М.М. меру пресечения в виде домашнего ареста в определенное время суток без применения электронных средств контроля для надлежащего выполнения обвиняемым своих процессуальных обязанностей, а также назначил судебное разбирательство на 5 марта 2018 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как известно, 21 октября в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского после стрельбы и столкновения с Русланом Качмалой, в которой оба получили травмы.

23 октября судья перенесла заседание на 9:00 вторника, а соратники Коханивского требовали немедленно рассмотреть вопрос и освободить лидера "Добровольческого движения ОУН" из-под стражи.

24 октября сторонники Коханивского забаррикадировались в помещении Святошинского райсуда. Полицейские силой зачистили зал заседаний и задержали 30 активистов.

Ряд народных депутатов заявили, что готовы взять на поруки лидера добровольческого движения "ОУН" Николая Кохановского. Среди них - нардепы от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, Андрей Лозовой, Дмитрий Линько, нардеп от "Батькивщины" Игорь Луценко, а также диссидент Степан Хмара и депутат Броварского горсовета и профессор Олег Однороженко.

25 октября 2017 года Святошинский районный суд Киева избрал для Николая Коханивского меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.