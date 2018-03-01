Главные новости дня – за 60 секунд

Путин угрожает оружием, законопроект об Антикоррупционном суде поддержан в первом чтении, "Газпром" отказывается поставлять газ "Нафтогазу", Коболева оштрафовали на 8,3 миллиарда гривен – новости, которые обсуждали 1 марта.

Об оружии Путина. Российская Федерация создала новейшее оружие, в частности крылатую ракету со сверхмощной ядерной установкой, неуязвимую для ПРО и ПВО, подводный беспилотнник, новое лазерное оружие.

Об Антикоррупционном суде. Народные депутаты поддержали в первом чтении внесенный президентом Петром Порошенко законопроект об Антикоррупционном суде.

Об учетной ставке. Национальный банк поднял учетную ставку на 1 процентный пункт до 17% из-за инфляции.

О "Газпроме". Российский "Газпром" подтвердил необходимость выплатить 2,56 миллиарда долларов по результатам двух разбирательств с НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже. Однако в компании отметили, что не согласны с таким решением суда и намерены защищать свои права всеми законными методами.

Еще "Газпром" принял решение не осуществлять поставки газа НАК "Нафтогаз Украины" с 1 марта и вернул полученную предоплату.

"Компания выставила счёт в рамках договора, изменённого арбитражем, счёт был оплачен. Мы расцениваем отказ Газпрома от поставки как нарушение договора и невыполнение решения арбитража", - заявил глава НАК "Нафтогаз-Украины" Андрей Коболев.

И о Коболеве. Государственная фискальная служба оштрафовала главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на общую сумму 8,3 миллиарда гривен за нарушение таможенных правил. Председатель Государственной фискальной службы Украины пообещал разобраться с ситуацией вокруг штрафа.

О непогоде. Временно запрещен въезд большегрузного транспорта в города Киев, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Николаев, Одесса, Херсон. На всех дорогах при въезде в Киев ограничено движение крупногабаритных транспортных средств.

Кроме того, аэропорты Украины отменили 1 марта несколько рейсов, преимущественно внутреннего сообщения, а на железной дороге ночью задерживались поезда.

А киевский городской голова Виталий Кличко во время заседания Киевсовета в четверг обратился к Министерству обороны и Министерству внутренних дел с просьбой о привлечении личного состава к уборке от снега улиц столицы.