Сийярто обвинил Украину в "разрушении" языкового закона

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что решение Конституционного суда Украины относительно языкового закона "Кивалова-Колесниченко" свидетельствует о "брутальной атаке" украинских властей на право меньшинств говорить на родном языке.

Об этом сообщает официальный сайт правительства Венгрии, передает "Европейская правда".

По мнению министра, то, что происходит в Украине, не может происходить в правовом поле, отмечает правительственный сайт.

Венгерский министр связал между собой ряд последних событий. "Любой, кто сомневался, действительно ли меньшинства находятся под атакой в Украине, теперь получил ответ на вопрос", - заявил Сийярто.

"В Украине осуществляется брутальное нападение на национальные общины. Серия связанных действий началась с закона Об образовании и продолжилась нападениями на штаб-квартиру Общества венгерской культуры Закарпатья, а теперь разрушен языковой закон, который предоставлял возможность меньшинствам пользоваться своим родным языком", - добавляет правительственный портал, отмечая, что это является позицией Сийярто, но не предоставляя по этому поводу его прямой цитаты.

На сайте правительства Венгрии приводятся слова министра о том, что правительство Украины преследует две "националистические цели": одна заключается в том, чтобы меньшинства не учились на родном языке, а вторая - чтобы не разговаривали на родном языке.

Как известно, этот языковой закон авторства депутатов от Партии регионов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко был принят Радой в июле 2012 года. Он предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.



24 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену этого закона. Это, в частности, стало основанием для заявлений о "притеснениях прав русскоязычного населения в Крыму".



Вместе с тем, в то время и.о. председателя Верховной Рады и и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.

28 февраля 2018 года Конституционный суд отменил этот закон.

Первое нападение на союз венгров, по данным правоохранителей, было осуществлено группой поляков, они задержаны. Второе нападение было единодушно осуждено представителями Украины.

Подробнее - в статье "Польская фаланга Путина: кто стоит за поджогом организации венгров в Ужгороде"