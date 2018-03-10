Начальник управления полиции Сумщины устроил стрельбу в поезде Киев-Одесса

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Суббота, 10 марта 2018, 17:06

Начальник управления защиты экономики ГУ Нацполиции Сумской области стал участником инцидента с применением оружия в поезде Киев-Одесса. 

Как сообщает издание Odessa-online со ссылкой на собственные источники, полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения. 

"В ходе выяснения отношений в вагоне он достал травматический пистолет и открыл стрельбу. Конфликт произошел в вагоне перед самым прибытием поезда на железнодорожный вокзал Одессы.  Покинуть вагон на вокзале пьяный полицейский начальник оказался не в состоянии и вместе с ним уехал на "отстой", - отмечает издание. 

Как сообщили Украинской правде в Департаменте защиты экономики Нацполиции Украины, инцидент с участием сотрудника полиции в поезде имел место.

"По информации, обнародованной в СМИ, принято решение о проведении служебной проверки. При каких обстоятельствах и что именно произошло, полиция будет выяснять - насколько изложенная в СМИ информация достоверна и соответствует действительности. Сказать, что все было именно так, как изложено - пока мы не можем. О завершении проверки будет сообщено дополнительно", - сообщили в департаменте.

Как известно, должность начальника управления защиты экономики ГУ Нацполиции Сумской области занимает Николай Сыч.

Сумское издание "Данкор Онлайн" отмечает, что назначение Сыча на должность руководителя УЗЭ в ноябре 2016 года вызвало ряд акций протеста. До назначения на должность в сумском управлении полиции Сыч работал в Запорожье, где его назначения общественные активисты также бойкотировали.

Наталия Нечай, УП
Темы: полиция Сумы Одесса чрезвычайное происшествие
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