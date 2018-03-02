ОБСЕ заметила фургон с "грузом 200" в ОРДО

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Пятница, 2 марта 2018, 02:50

Наблюдатели СММ ОБСЕ заявляют, что возле оккупированной Амвросиевки в Донецкой области заметили фургон с надписью "Груз 200".

Об этом говорится в отчете организации за период с 19:30 27 февраля по 19:30 28 февраля, опубликованном 1 марта.

"Возле н.п. Амвросиевка (неподконтрольный правительству, 56 км к юго-востоку от Донецка) наблюдатели видели белый фургон с табличками "ДНР", на лобовом стекле которого был знак с надписью "Груз 200" на русском языке. Фургон двигался на юго-восток автодорогой Т0507", - подчеркнули наблюдатели.

Как сообщалось, в мониторинговой миссии ОБСЕ недовольны тем, что украинские военные берут под контроль населенные пункты в так называемой серой зоне на Донбассе.

Темы: ОРДЛО ОБСЕ
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