Сутки в АТО: 2 обстрела, боевики применили минометы
За прошедшие сутки, 1 марта, боевики 2 раза нарушили режим тишины - никто из бойцов ВСУ не пострадал.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
"На протяжении прошлых суток российско-оккупационные войска продолжили обстреливать украинских защитников. На Луганском направлении противник применил 82-мм минометы у Светлодарска и выпустил в сторону наших позиций 10 мин", - говорится в отчете.
На Донецком направлении противник вел огонь из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП и гранатометов в районе Песков.
На других участках нашей обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.
"Относительное затишье эффективно использовали военнослужащие, выполняющие задачи в Донецкой области. Военной инженерной техникой они расчистили от снежных заносов автомобильную дорогу между прифронтовыми Марьинкой и Красногоровкой", - сообщили в штабе.