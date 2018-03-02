Сутки в АТО: 2 обстрела, боевики применили минометы

За прошедшие сутки, 1 марта, боевики 2 раза нарушили режим тишины - никто из бойцов ВСУ не пострадал.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На протяжении прошлых суток российско-оккупационные войска продолжили обстреливать украинских защитников. На Луганском направлении противник применил 82-мм минометы у Светлодарска и выпустил в сторону наших позиций 10 мин", - говорится в отчете.

На Донецком направлении противник вел огонь из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП и гранатометов в районе Песков.

На других участках нашей обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.

"Относительное затишье эффективно использовали военнослужащие, выполняющие задачи в Донецкой области. Военной инженерной техникой они расчистили от снежных заносов автомобильную дорогу между прифронтовыми Марьинкой и Красногоровкой", - сообщили в штабе.