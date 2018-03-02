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Порошенко: Украина наконец-то получит "Джавелины"

Пятница, 2 марта 2018, 09:14

Президент Петр Порошенко заявил о получении Украиной переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" из США.

Об этом он написал в Facebook.

"Вдохновляющая новость из США - Украина получит то, о чем давно говорили, но не подтверждали - "Джавелин"!", - сообщил Порошенко.

"Согласно моим договоренностям с американским руководством и благодаря двухпартийной поддержке Конгресса это становится реальностью. Фронт международной оборонной поддержки Украины открыт!", - добавил президент.

По его словам, это оружие в руках украинских военных станет дополнительным сдерживающим аргументом против российской агрессии в Донбассе.

Как сообщалось, 1 марта Госдеп США одобрил возможную продажу Украине переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" на сумму $47 миллионов.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что решение о передаче "Джавелинов" будет принято "очень своевременно", а временные рамки не имеют значения.

Как известно, 23 декабря в Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".

В Кремле в ответ на решение США успели пригрозить кровопролитием на Донбассе.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставит Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны боевиков, но не для эскалации конфликта на Донбассе.

Также сообщалось, что США переживают из-за того, что американские военные технологии могут попасть к российским военным.

17 января 2018 года начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что Вооруженные силы Украины проводят подготовку к принятию на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

Ранее сообщалось, что в проекте бюджета США на 2019 год предусмотрено выделение Украине $200 млн для усиления безопасности и обороны.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкопрезидентСШАоружие
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