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Геращенко анонсировала свободу 2 заложников Кремля уже через несколько часов

Пятница, 2 марта 2018, 09:18

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что очень скоро на украинскую территорию вернутся двое заложников Кремля.

Об этом она заявила в пятницу с трибуны парламента.

"Через несколько часов мы ждем хороших новостей об освобождении двух украинских политзаключенных Кремля. Как только они будут на украинской территории, мы об этом с вами узнаем и сможем их поздравить аплодисментами", - сказала Геращенко.

Как известно, из плена России могут освободить двух украинских пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, которые исчезли в октябре 2017 года в Сумской области на границе с РФ и были арестованы в Москве.

В обмен на них Украина собирается передать России задержанных на Херсонщине двух сотрудников ФСБ - Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.

Евгений Кизилов, УП

Темы: заложникиГеращенкоРосcия
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