Геращенко анонсировала свободу 2 заложников Кремля уже через несколько часов
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что очень скоро на украинскую территорию вернутся двое заложников Кремля.
Об этом она заявила в пятницу с трибуны парламента.
"Через несколько часов мы ждем хороших новостей об освобождении двух украинских политзаключенных Кремля. Как только они будут на украинской территории, мы об этом с вами узнаем и сможем их поздравить аплодисментами", - сказала Геращенко.
Как известно, из плена России могут освободить двух украинских пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, которые исчезли в октябре 2017 года в Сумской области на границе с РФ и были арестованы в Москве.
В обмен на них Украина собирается передать России задержанных на Херсонщине двух сотрудников ФСБ - Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.
Евгений Кизилов, УП