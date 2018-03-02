Геращенко анонсировала свободу 2 заложников Кремля уже через несколько часов

2105 просмотров
Пятница, 2 марта 2018, 10:18

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что очень скоро на украинскую территорию вернутся двое заложников Кремля.

Об этом она заявила в пятницу с трибуны парламента.

"Через несколько часов мы ждем хороших новостей об освобождении двух украинских политзаключенных Кремля. Как только они будут на украинской территории, мы об этом с вами узнаем и сможем их поздравить аплодисментами", - сказала Геращенко.

Как известно, из плена России могут освободить двух украинских пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, которые исчезли в октябре 2017 года в Сумской области на границе с РФ и были арестованы в Москве.

В обмен на них Украина собирается передать России задержанных на Херсонщине двух сотрудников ФСБ - Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.

Евгений Кизилов, УП

Темы: заложники Геращенко Росcия
powered by lun.ua
По теме
Геращенко: Освобождение 5 украинцев с ОРДЛО сорвалось 1 марта 2018, 09:30
До конца недели из плена России могут освободить еще 2 украинцев 28 февраля 2018, 16:33
Кольченко вернули из больницы в колонию 26 февраля 2018, 14:12
Все новости
Главные новости
Из-за нехватки газа Украина закрывает все учебные заведения
Россия вернула Украине двух похищенных пограничников
"Нафтогаз" просит помощи из-за "Газпрома": Надо продержаться 3-4 дня
Геращенко анонсировала свободу 2 заложников Кремля уже через несколько часов
Все новости
афиша

Афиша событий на 2-4 марта

Фото

20 фотографий о детстве в большой семье