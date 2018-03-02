Янукович теперь объясняет просьбу к Путину ввести войска договором о дружбе

Экс-президент Виктор Янукович не ответил на вопрос украинских журналистов о том, что он получил от президента России Владимира Путина взамен от аннексии Крыма.

На пресс-конференции журналисты от Украины спросили его о том, что он получил взамен после того, как был аннексирован Крым, обращается ли он к Путину с просьбой вывести войска из Украины, вернуть полуостров под суверенитет Украины и прекратить преследование крымских татар.

Янукович заявил, что не будет отвечать на все вопросы.

"Я уже отвечал… Обращение я написал 1 марта 2014 года в городе Ростове в первой половине дня. И отправили мы это обращение с моим заявлением, которые Чуркин обнародовал на Совете безопасности ООН", - сказал он.

"Со мной было много людей, мы много советовались и надо было найти правильную позицию и причину нашего обращения", - добавил Янукович.

По его словам в основе обращения был договор о дружбе и сотрудничестве Украины и РФ.

Он добавил, что подобных обращений к Путину было два.

После попытки уточняющих вопросов модератор прекратил пресс-конференцию, заявив, что уже вышло время.