На данный момент без вести пропавшими считаются четыре военнослужащих Государственной пограничной службы Украины.



Об этом сообщает помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян, комментируя освобождение из российского плена Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака.



"Сейчас ни один из пограничников не находится в плену. Неопределенной остается судьба еще 4 ребят, которые считаются пропавшими без вести", – пишет он в Facebook.



Как сообщалось, 2 марта на админгранице с оккупированным Россией Крымом двух сотрудников украинской Госпогранслужбы Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака обменяли на двух российских пограничников, которые были задержаны в июле 2017 года.



Председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал подчеркнул, что велись очень сложные переговоры со страной-агрессором, а вопрос возвращения пограничников решал непосредственно верховный главнокомандующий.