Неизвестна судьба еще 4 пограничников – Слободян

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Пятница, 2 марта 2018, 13:28

На данный момент без вести пропавшими считаются четыре военнослужащих Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщает помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян, комментируя освобождение из российского плена Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака.

"Сейчас ни один из пограничников не находится в плену. Неопределенной остается судьба еще 4 ребят, которые считаются пропавшими без вести", – пишет он в Facebook.

Как сообщалось, 2 марта на админгранице с оккупированным Россией Крымом двух сотрудников украинской Госпогранслужбы Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака обменяли на двух российских пограничников, которые были задержаны в июле 2017 года.

Председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал подчеркнул, что велись очень сложные переговоры со страной-агрессором, а вопрос возвращения пограничников решал непосредственно верховный главнокомандующий.

Украинская правда
Темы: Пограничная служба
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