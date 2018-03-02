Россиянам запретили приватизировать украинские предприятия

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Пятница, 2 марта 2018, 15:01

Президент Петр Порошенко подписал закон о приватизации, который запрещает России приватизировать государственные предприятия в Украине.

Об этом в Twitter сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

"Президент на Нацсовете реформ подписал закон о приватизации. - Государство агрессор не имеет права принимать в ней участие", - написал он.

Ранее сообщалось, что 18 января Верховная Рада приняла закон о приватизации госимущества №7066. 

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Украинская правда
Темы: Порошенко президент Украина Росcия приватизация
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