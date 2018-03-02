Транзиту газа из РФ через Украину ничего не угрожает – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что транзита российского газа через территорию Украины в страны Европейского Союза ничего не угрожает.

Это президент подчеркнул во время совещания по вопросам энергетической безопасности, передает "Интерфакс".

"Мы уверены, что договор не будет расторгнут. Мы уверены, что транзиту ничего не угрожает. Украина в очередной раз подтвердила свой статус как надежного поставщика", – сказал Порошенко.

По словам президента, "РФ и ПАО "Газпром" еще раз продемонстрировали, что только наступает холод, они делают очередные попытки применить поставки газа как механизм политического давления".

"Это не пройдет. Украина – надежный партнер", – добавил глава государства.

Он также отметил, что об этой ситуации были проинформированы западне партнеры.

Порошенко одобрил заявление Европейской Комиссии и других партнеров Украины, в частности правительство Германии, по этому вопросу.

"Они понимают, кто ответственен", – сказал Порошенко.

28 февраля стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.



По решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита.



По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен заплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".



1 марта стало известно, что "Газпром" решил не поставлять газ НАК "Нафтогаз Украины" по контракту и вернул полученную предоплату.

2 марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что его компания вынуждена немедленно начать процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа.