Трамп продлил санкции против России еще на год

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России из-за ее ее аннексии Крыма и агрессии в Украине.

Об этом сообщается на сайте Белого Дома.

"В соответствии с разделом 202 (d) Национального закона о чрезвычайном положении я продолжаю на 1 год национальное чрезвычайное положение, провозглашенное в приказе 13660", - говорится в сообщении.

В документе отмечается, что действия РФ в Украине включая аннексию Крыма и агрессию на Донбассе "продолжают подрывать демократические процессы и институты в Украине; угрожать ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, и способствовать незаконному присвоению активов государства".

Как известно, США ввели санкции против России в 2014 году из-за незаконной аннексии Крыма, позже расширяли и продолжали их несколько раз.

Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад" о возможности введения новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина

В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более $1 млрд. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.

Путин в свою очередь заявил, что так называемый "кремлевский список" осложняет российско-американские отношения, но пока РФ отвечать на этот "недружественный шаг" не будет.

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