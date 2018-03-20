Вместо метро и маршруток: Лайфхаки киевлян, которые ездят по городу на велосипеде

Судьи Апелляционного суда Киева пошли в совещательную комнату принимать решение, изменять ли меру пресечения избранную бывшему переговорщику по освобождению пленных Владимиру Рубану.



Об этом заявил председательствующий судья во вторник.



Перед этим прокуроры заявили, что Рубан был организатором перевозки оружия.



"Рубан передал данное оружие. Именно по его инициативе военнослужащему военной части в городе Хмельницком Березню с целью ее хранения. Это нелегальное оружие", - сказал один из прокуроров.



"Березень - на тот момент был под контролем СБУ и совершал действия по выявлению лиц, причастных к данному преступлению", - добавил он.



После этого нардеп Надежда Савченко заявила в суде, что хочет взять на поруки Рубана.



"Я считаю, что Рубан и команда его людей действительно являются патриотами Украины", - сказала она, добавив, что он был волонтером, "талантливым переговорщиком" и участвовал во многих спецоперациях украинских спецслужб.



"(Рубану удалось - ред.) освободить более 800 человек... Этот человек мог бы работать и дальше. Война у нас не закончилась. Возможна только эскалация. И нам нужны люди, которые могут освобождать других людей", - сказала Савченко.



По словам Савченко, когда СБУ перестало сотрудничать с Рубаном начался "политический конфликт".



"Я ручаюсь, что он (Рубан - ред.) не уедет ни на оккупированные территории, ни в Россию, ни в европейские страны. Несмотря, что у него есть дети, которые учатся, он все равно останется в Украине. Он пройдет достойно все эти суды ", - сказала она.



Апелляционный суд Киеве 20 марта рассматривал апелляцию на меру пресечения бывшего переговорщика по освобождению пленных Владимира Рубана, задержанного 8 марта на КПВВ "Майорское" при попытке перемещения большого количества оружия с оккупированных боевиками районов Донецкой области.

Как известно, руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружия. Ему было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что во время задержания на КПВВ был там как водитель и должен был только перевезти товар с неподконтрольной территории Донбасса.

9 марта решением Шевченковского райсуда Киева Рубан был взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.

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