Германия дала разрешение на строительство "Северного потока-2"

Германия дала разрешение на строительство спорного газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря.

Об этом заявили в Федеральном управлении морского судоходства и гидрографии Германии, передает Deutsche Welle.

Данное решение означает, что все правовые препятствия на строительство 31-километрового участка газопровода в исключительной экономической зоне Германии были сняты.

Как известно, в январе этого года власти страны одобрили строительство участка газопровода в немецких территориальных водах.

"Мы рады, что есть все необходимые разрешения для немецкой секции маршрута", - сказал Йенс Ланге, менеджер по получению разрешений в Германии компании Nord Stream 2 AG.

Сообщается, что строительство немецкого участка "Северного потока-2" начнется этой весной.

Как известно, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Недавно руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо о том, что газопровод "Северный поток-2" направлен на энергетическую зависимость государств ЕС от России. Ранее это письмо подписали Украина и Молдова.

К инициативе против "Северного потока - 2" присоединилась также Эстония.

Также недавно в США группа из 39 членов Сената от двух партий обратилась к Министерству финансов страны и Госдепартаменту с просьбой предотвратить строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Європейская правда