Немецкие экологи в суде оспаривают строительство "Северного потока-2"

Экологическое объединение Nabu собирается добиться отмены разрешения на строительство газопровода в территориальных водах Германии.

Об этом пишет DW.com.

Экологическое объединение Nabu оспорило разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в Германии, которое компания Nord Stream 2 получила ранее в этом году.

Экологи подали иск в Высший административный суд земли Мекленбург - Передняя Померания против решения горного управления немецкого города Штральзунд разрешить строительство трубопровода в территориальных водах ФРГ.

Тем самым Nabu пытается предотвратить запланированное на май начало строительных работ.

"Мы видим вопиющие нарушения в методах исследования и сомневаемся, что газопровод не вызовет серьезных последствий для морской среды", - объяснил эксперт Nabu Ким Детлофф, которого цитирует агентство dpa.

В Nabu также сомневаются, что проект удовлетворяет требованиям независимой процедуры выдачи разрешения, поскольку значительная часть данных мониторинга по возможному воздействию на окружающую среду отсутствовала.

Объединение указывает на то, что в территориальных водах Германии трубопровод полностью будет проходить через морские природоохранные зоны. Это представляет опасность для жизни многих морских животных.

Иск Nabu поддерживает и немецкое отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Детлофф убежден, что разрешение на строительство "Северного потока-2" было выдано "на основе устаревших представлений". Детлофф указал на тот факт, что возможности Германии импортировать и хранить газ сегодня в три раза превышают реальное потребление.

В компании Nord Stream 2, которая занимается строительством газопровода, заявили, что иск не угрожает реализации проекта. В процессе его утверждения компания доказала, что трубопровод необходим, чтобы частично снизить перебои в поставках в Европу, которые могут возникнуть в будущем, отметил представитель Nord Stream 2.

Таким образом, "Северный поток-2" поможет повысить энергетическую безопасность стран ЕС и повысит уровень конкуренции на европейском рынке, уверяет "дочка" российского концерна "Газпром".

В конце января компания Nord Stream 2 получила разрешение горного управления немецкого города Штральзунд на строительство и эксплуатацию "Северного потока-2".

Ведомство согласовало планы по строительству 55-километрового участка газопровода в соответствии с законом об энергетической промышленности. В территориальных водах ФРГ строительство будет вестись в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.

В марте истекает срок, когда это решение можно оспорить в судебном порядке. В суде подтвердили получение иска от Nabu, сообщает dpa.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Правительство Германии поддерживает строительство газопровода. Недавно канцлер Ангела Меркель заявила, что проект следует рассматривать с экономической, а не политической точки зрения.