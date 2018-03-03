Путин захотел официальный запрос США о вмешательстве РФ в выборы

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Суббота, 3 марта 2018, 03:56

США должны передать России через официальные каналы обвинения россиянам по делу о вмешательстве в выборы.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью телеканалу NBC.

"Я должен посмотреть сначала, что они сделали, дайте нам эти материалы, покажите нам эту информацию", — заявил Путин.

Президент РФ утверждает, что в России нельзя уголовно преследовать никого, кто не нарушил законы России, что для этого требуется официальный запрос генпрокурору РФ.

"Дайте нам этот документ. Дайте нам официальный запрос", — заявил Путин, добавив, это должно пройти "по официальным каналам, а не через прессу и крики в Конгрессе".

Как сообщалось, Специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против 13 россиян, которые работали на "фабрике троллей", и еще 3 организаций во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов.

Темы: Росcия США
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