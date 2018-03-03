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Разведка США: В КНДР продолжает совершенствовать свои ракеты

Суббота, 3 марта 2018, 04:55

Северная Корея работает над улучшением управляемости своих межконтинентальных баллистических ракет.

Об этом, ссылаясь на чиновника в администрации США, пишет CNN.

Согласно последним данным американской разведки, режим Ким Чен Ына продолжает добиваться прогресса в улучшении системы управления ракетами, что позволило бы им наносить удары по конкретным целям.

По словам официального представителя администрации США, некоторые успехи были достигнуты во время относительной оттепели в отношениях на фоне зимних Олимпийских игр, которые завершилась в минувшие выходные в Южной Корее.

Чиновник отметил, что в КНДР все еще пытаются решить технические проблемы, чтобы их ракеты возвращались в атмосферу Земли после запуска.

Ранее директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Северная Корея близка к тому, чтобы реально угрожать Соединенным Штатам ядерным ударом.

По словам Помпео, президент Дональд Трамп хочет разрешения ситуации с ядерной и ракетной программами КНДР "дипломатическими средствами".

Совет Безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за непрекращающихся ракетных и ядерных испытаний в этой стране.

Позже США расширили санкции против КНДР, внеся в перечень компании и корабли, которые помогают Пхеньяну обходить санкции ООН.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что давление на КНДР, в том числе с помощью санкций, продолжится до тех пор, пока  США не получат сообщения о готовности к переговорам, однако дипломатия закончится с первым запуском ракеты. 

Темы: КНДРядерное оружиеСША
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